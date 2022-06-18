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«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 09:46 مساء
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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أجرت «قوة مكافحة الإرهاب»، اليوم السبت، بمنطقة النموه غرب أبوقرين، مشروع تعبئة عسكرية يحاكي تواجد مجموعة إرهابية في أحد الأودية.

وأشرف على المشروع آمر «قوة مكافحة الإرهاب»، واستخدمت فيه عديد الأسلحة الثقيلة منها 122 ملم و152 ملم وقواذف الجراد، ويأتي في إطار رفع كفاءة وقدرة منتسبي قوة مكافحة الإرهاب، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وحضر المشروع آمري المنطقة العسكرية الوسطى، والكلية الجوية، وفرع الاستخبارات بالمنطقة الوسطى، و«اللواء 53» مشاة مستقل، وعميد بلدية مصراتة، إضافة إلى عدد من ضباط بعثة التدريب التركية، والضباط من أعضاء هيئة التدريس بمدرسة المدفعية.

«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
«قوة مكافحة الإرهاب» تجرى تدريبا يحاكي مواجهة إرهابيين بأحد الأودية، 18 يونيو 2022. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)
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