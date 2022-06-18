خلال لقاء مع السفير الألماني.. العقوري يؤكد أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام، بعدما «حقق نجاحات كبيرة في البداية»، مضيفًا أن «عدم متابعة توصيات المؤتمر بشكل جيد تسبب في ضعف مخرجاته».

جاء ذلك خلال لقاء جمع العقوري، مع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، بحثا فيه التطورات السياسية الراهنة ودور ألمانيا في دعم الاستقرار في ليبيا، وفق ما نشر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «تويتر» اليوم.

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وبحسب بليحق، قدم العقوري شكره لبرامج الدعم التي تقدمها برلين عن طريق الوكالة الألمانية للتعاون، لدعم الحكم المحلي والتحول للامركزية، مؤكدًا أهمية وضع «وجهات نظر داعمي النظام الاتحادي في الاعتبار»، والاستفادة من التجربة الأوروبية في ذلك، التي تتبع نظامًا فدراليًا، ومنها ألمانيا.

توسيع التعاون المشترك في الملف الثقافي

وطالب العقوري، بتوسيع التعاون المشترك في الملف الثقافي والعلمي وتفعيل معهد غوته الألماني في ليبيا، مبديًا «أسفه لمستوى التعاون الحالي في هذا الملف».

ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شكره للسفير الألماني على «الجهود التي تبذلها بلاده لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة».

بدوره أكد أونماخت حرص ألمانيا على مواصلة دعم جهود السلام في ليبيا وتعزيز التعاون في جميع المجالات لصالح الشعبين والبلدين الصديقين.