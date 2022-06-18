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السفير الألماني يبحث مع العقوري «سبل معالجة التحديات في الساحة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 06:07 مساء
السفير الألماني يبحث مع العقوري «سبل معالجة التحديات في الساحة الليبية»
السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري. (صفحة السفير على تويتر)
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بحث السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، سبل معالجة التحديات الموجودة في الساحة الليبية.

وقال السفير الألماني، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء ناقش التحديات الموجودة في الساحة الليبية، وسبل معالجتها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

- السفير الألماني للمشري: يجب أن تؤدي جولة المسار الدستوي الأخيرة إلى نتائج ملموسة

ولفت أونماخت، إلى أن اللقاء شهد التأكيد على الدور المحوري لمحادثات القاهرة.

اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
وأمس الجمعة، انطلقت أعمال اليوم السادس ضمن الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية، القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

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