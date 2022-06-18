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اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 05:08 مساء
اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية
اللافي مع عقيلة صالح. 18 يونيو 2022. (حساب اللافي على تويتر)
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قال عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إنه أطلع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، خلال لقاء عقد بينهما اليوم في القبة.

وأوضح اللافي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وجه الدعوة لعقيلة صالح لإلقاء كلمة في مناسبة إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، نهاية الأسبوع الحالي.

ولفت عضو المجلس الرئاسي إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومسارات الحوارات الليبية المختلفة؛ للعمل على تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح مساعي الحل السياسي في ليبيا، وإنجاز استحقاقي المسار الدستوري والانتخابات.

وفي 9 يونيو الحالي، ترأس اللافي، بديوان المفوضية العليا للمصالحة في العاصمة طرابلس، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.

- اجتماعات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة لليوم السادس
- اللافي يترأس الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى لمشروع المصالحة الوطنية

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي حينها، أن هذه المرحلة تشمل «إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة».

وأكد المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي يسعى لإنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.

اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
وأمس الجمعة، انطلقت أعمال اليوم السادس ضمن الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية، القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن المشاورات «تشهد تقدمًا ملحوظًا».

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