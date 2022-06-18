Atwasat

«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 04:36 مساء
«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، الموقع في أكتوبر 2020، يتضمن مادة عن مكافحة خطاب الكراهية.

وشددت البعثة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، على أن الاتفاق الذي يتضمن مكافحة خطاب الكراهية، يؤكد ضرورة محاكمة من يمارسه، مؤكدة أنه «يمكن للكلمات أن تكون مثل الأسلحة».

وقالت البعثة إنها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق، مضيفة: «لا لخطاب الكراهية».

اتفاق وقف إطلاق النار
وتوصل وفدا حكومة الوفاق السابقة والقيادة العامة، في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، لاتفاق وقف إطلاق نار خلال أكتوبر 2020، وإنهاء حرب طرابلس التي استمرت لنحو عام ونصف العام.

- المنفي يوفد لجنة «5+5» والناظوري والحداد في مهمة رسمية إلى مصر
- بحضور لجنة «5+5».. وليامز تشدد على أهمية حفظ الهدوء على الأرض
- القائد الأعلى للجيش الليبي يؤكد ضرورة استمرار جهود لجنة «5+5» للوصول للاستحقاقات الانتخابية

وشملت بنود الاتفاق، حينها إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية، ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
«تنظيم الدولة الإسلامية» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف

«تنظيم الدولة الإسلامية» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف
مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية

مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية
أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»

أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»
انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع

انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
بعد فضيحة «السالمونيلا».. استئناف العمل بمصنع «فيريرو» في بلجيكا

بعد فضيحة «السالمونيلا».. استئناف العمل بمصنع «فيريرو» في بلجيكا
المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
دخل بـ«أوراق مزورة».. النيابة العامة تكشف ملابسات توريد غاز سام إلى ليبيا

دخل بـ«أوراق مزورة».. النيابة العامة تكشف ملابسات توريد غاز سام إلى ليبيا
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة

الصين تطلق حاملة طائرة ثالثة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر ...
مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب

مصر تلغي جميع قيود كورونا على دخول المصريين والأجانب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول ...
الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار
الدبيبة يتفقد مشروع باب طرابلس الإداري والسكني بطريق المطار
«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية
«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ...
اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية
اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
خلال لقاء مع السفير الألماني.. العقوري يؤكد أهمية إعادة إطلاق مؤتمر برلين للسلام
خلال لقاء مع السفير الألماني.. العقوري يؤكد أهمية إعادة ......
السفير الألماني يبحث مع العقوري «سبل معالجة التحديات في الساحة الليبية»
السفير الألماني يبحث مع العقوري «سبل معالجة التحديات في ......
وليامز: يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية في ليبيا
وليامز: يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية في ليبيا...
اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية
اللافي يطلع عقيلة صالح على الرؤية الاستراتيجية لمشروع ......
«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يشمل مكافحة خطاب الكراهية
«الكلمات مثل الأسلحة».. الأمم المتحدة: اتفاق وقف إطلاق النار......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط