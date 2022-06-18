جنرال إيطالي يوجه رسالة لجنود كتيبة «إيبوقراط» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية فرانشيسكو باولو فيليولو إن بلاده «تحافظ على وجودها العسكري في ليبيا من خلال مهمة تطورت على مر السنين، بناء على الاحتياجات التي تتصورها حكومة طرابلس».

وخاطب فيليولو الجنود الإيطاليين في الكتيبة الإيطالية «إيبوقراط» في مصراتة خلال زيارة له إلى ليبيا انتهت الخميس، قائلًا «إن مهمة القوات ستركز أكثر فأكثر على أنشطة التدريب للأفراد الليبيين، دون أن تنسى دعم السكان المحليين»، وفق وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

ووفقا لبيان أصدرته قيادة العمليات المشتركة، تابع فيليولو، في تحية للكتيبة «لقد تطورت مهمتنا اليوم، أيضًا في ضوء التهديد المتغير الذي لحسن الحظ، لم يعد جوهريًا وقويًا كما كان في الأشهر والسنوات الماضية. لكنها تغيرت قبل كل شيء على أساس الاحتياجات التي اقترحتها الحكومة المركزية في طرابلس».

وأضاف «بقيت اليوم وحدة طبية من نوع رولي ون- بلس في مصراتة، لذلك ما زلنا قادرين على تقديم الدعم ليس فقط لموظفينا، ولكن أيضًا للسكان المحليين، وتوفير التطبيب عن بُعد والعلاج الطبيعي والزيارات المتخصصة، مع إمكانية نقل الأطفال والبالغين في أكثر المستشفيات اعتمادًا في إيطاليا، ومن بينها، مجمع سيليو العسكري لدينا إذا لزم الأمر».

وفي يونيو من العام الماضي، نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، اليوم الجمعة، ما تردد إعلامًيا عن زيادة عناصر الكتيبة العسكرية في ليبيا، المرابطة في مصراته بإطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة «آكي».