عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا، قائلًا إن هذا الوجود «على أساس تجاري»، حيث جرت دعوة الشركة الأمنية الخاصة «من قبل السلطات في طبرق».

وقال لافروف في حوار لمجلة «بارونز» الأميركية، أعادت نقله قناة «ميدياست» الإيطالية،: «شرحنا الوضع الذي تطور في ليبيا، حيث جرت دعوة هذه الشركة العسكرية الخاصة من قبل السلطات في مدينة طبرق حيث مقر البرلمان الليبي»، متابعًا: «هم هناك على أساس تجاري، وكذلك في مالي».

وتُعرف الشركة العسكرية الخاصة «فاغنر» بقربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشتبه في ارتكاب عناصرها انتهاكات في ليبيا ومالي وسورية.

لافروف: لا علاقة لفاغنر بالدولة الروسية

لكن الوزير الروسي كرر موقف بلاده الرسمي بأن فاغنر «لا علاقة لها بالدولة الروسية»، متابعًا: «أوضحت ذلك لزملائنا الفرنسيين عندما أصبحوا قلقين؛ لأن فاغنر اتفق مع حكومة مالي على تقديم خدمات أمنية».

وأشار إلى أن نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أخبراه في سبتمبر 2021 بشكل مباشر أن «روسيا ليس لديها ما تفعله في أفريقيا سواء من خلال القوات الحكومية أو من خلال الشركات العسكرية الخاصة».

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وفي 29 أبريل الماضي، أفاد موقع «فاينانشيال تايمز» بأن روسيا استخدمت ليبيا كمحور لنشر مرتزقتها في القارة الأفريقية، سواء مالي أو أفريقيا الوسطى، لافتُا إلى أن الكرملين «أرسل آلاف المرتزقة (فاغنر والسوريين) إلى ليبيا أواخر العام 2019 لمساعدة قوات القيادة العامة في حرب العاصمة طرابلس».