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مقررو لجنة المسار الدستوري يجتمعون مع لجنة الصياغة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 12:42 مساء
مقررو لجنة المسار الدستوري يجتمعون مع لجنة الصياغة
من اجتماع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة، 18 يونيو 2022. (مجلس النواب)
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اجتمع مقررو لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسودة لعرضها على اللجنة، وفقما أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى غدٍ الأحد.

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الإثنين الماضي، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

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توقعات بليحق وتحذير السايح
وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

إلى ذلك، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد شهر يوليو المقبل يحول دون إتمام الانتخابات في العام الجاري، وأضاف أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال تسلمها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.

من اجتماع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة، 18 يونيو 2022. (مجلس النواب)
من اجتماع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة، 18 يونيو 2022. (مجلس النواب)
من اجتماع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة، 18 يونيو 2022. (مجلس النواب)
من اجتماع مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة، 18 يونيو 2022. (مجلس النواب)
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