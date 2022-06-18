القيب يبحث إعفاء الطلاب الليبيين من الرسوم الدراسية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، عددًا من الملفات، أبرزها إعفاء الطلاب الليبيين الدارسين في تونس من الرسوم الدراسية أسوة بالطلبة التونسيين الدارسين في ليبيا.

كما ناقش اللقاء «معالجة أوضاع الطلاب الليبيين الدارسين في الجامعة المتوسطية في تونس الذين لم يتحصلوا على شهاداتهم منذ سنوات»، وفق منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي مارس الماضي، زار وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تونس، وأبرم مع نظيره من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس اتفاقية بين البلدين على زيادة حصة الطلاب الليبيين بأربع مرات، لتصل إلى 250 مقعدًا بداية من السنة الجامعية 2022-2023 بعد أن كانت في حدود 45 فقط.

كما تقرر إضافة سنة تحضيرية للغة الفرنسية للطلبة الليبيين الراغبين في مواصلة الدراسات العليا في التخصصات التي تتطلب بعض المواد فيها اللغة الفرنسية (مثل الدراسات الهندسية والتخصصات الطبية في مرحلتي الإجازة والماجستير).