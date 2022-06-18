الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على معظم ساحل ليبيا، ويكون الموج قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.
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