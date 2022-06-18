الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على معظم ساحل ليبيا، ويكون الموج قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.