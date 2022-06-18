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الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 10:13 صباحا
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا
نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت (18 يونيو 2022).
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج على معظم ساحل ليبيا، ويكون الموج قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50  متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22  و24 درجة مئوية.

الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا
الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على معظم سواحل ليبيا
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