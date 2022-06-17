مديرية أمن الهلال النفطي تدمر كمية كبيرة من مخلفات الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي تدمير كمية كبيرة من مخلفات الحرب تشمل «صواريخ، ودانات، وألغام مضادة للأفراد».

ونبهت المديرية المواطنين بتنفيذ الإدارة العامة لكشف وإبطال المتفجرات المهمة مساء اليوم الجمعة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى اختيار مكان على بعد 12 كيلومترا، جنوب غرب منطقة العرقوب، لعملية التخلص من المخلفات.

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انتشال متفجرات ومخلفات حرب في البريقة

ويوم الإثنين الماضي، انتشل أفراد المديرية مجموعة كبيرة من المتفجرات ومخلفات الحرب في البريقة، في أعقاب وقوع حادثة انفجار لغم أرضي، نظرا لوجود متفجرات على الشاطئ الممتد بين المنطقة الثالثة والمنطقة الثانية بمدينة البريقة.

وبعدها بيوم، حذرت المديرية، سكان الهلال النفطي، بعد تكرر العثور على ألغام مضادة للأفراد قرب الشاطئ، حيث انفجر عدد منها في وقائع سابقة.