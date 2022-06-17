وليامز توجه رسالة في اجتماعات المسار الدستوري.. ماذا قالت؟

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز:‏ إنها «أثنتُ على أعضاء (لجنة المسار الدستوري) لمواصلة العمل نحو التوافق»، وذلك في افتتاح أعمال اليوم الخامس من مشاورات المسار الدستوري للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الخميس.

وأضافت، وفق الصفحة الرسمية للبعثة الأممية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أحثهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات».

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وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن المشاورات «تشهد تقدما ملحوظًا».

هل تصل اجتماعات القاهرة إلى توافق نهائي؟

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار، الإثنين، إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارا كبيرا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، 17 يونيو 2022. (البعثة الأممية)

من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، 17 يونيو 2022. (البعثة الأممية)