باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن «سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط، فور تسلُّم حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق ما ذكرناه في الميزانية»، وهي التصريحات التي جاءت في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء. وأشار باشاغا، لـ«رويترز» إلى أن: «الإغلاق جزئي للمنشآت النفطية جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس».

إقرار مجلس النواب للميزانية

وأقر مجلس النواب خلال جلسته، الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، الذي تقدمت به حكومة باشاغا للمجلس، بعدم موافقة 103 نواب عليها، من بينها 98 عضوا صوتوا داخل القائمة و5 نواب صوتوا عبر الرسائل النصية.

وفي حين قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن «هناك إجراءات ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لتوفير الميزانية للحكومة الشرعية، توقع الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ألا يقوم مصرف ليبيا المركزي «بالتماهي مع أمور غير قانونية وغير دستورية».

باشاغا: الكبير سيقدم الأموال

لكن باشاغا، قال لـ«رويترز» إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير سيقدم الأموال. وأوضح «هل أعتقد أن الكبير سيمنع أو يرفض ميزانية تم تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين؟ .. لا أعتقد ذلك».

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وذكرت الوكالة أن باشاغا لم يعلق على ما قد يحدث إذا لم يمول الكبير حكومته. وأضاف أن هناك الكثير من الاستياء مما أسماه بالإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة، بما في ذلك الفساد والمدفوعات للجماعات المسلحة. وكان الدبيبة قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات مالية.

وتبلغ قيمة الميزانية المعتمدة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار. وقال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومته ألغت منها بند الطوارئ وقلصت المخصصات التسييرية، لافتا إلى أن «الشفافية والإفصاح» هما عنوانها، وتعهد أن «تكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة تجسيدا لمبادئ الشفافية والإفصاح».

باشاغا: كيف يمكن أن تندلع حرب؟

في المقابل، استبعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب اندلاع حرب جديدة في البلاد، وقال باشاغا «لن يكون هناك تحرك للقوة من الشرق للغرب أو من الغرب إلى الشرق»، مضيفا «في ظل وجود قوة أجنبية كبيرة جدا في المنطقة الغربية لليبيا، والتي كانت داعمة للدفاع عن العاصمة، كيف يمكن أن تكون هناك حرب؟». اعتبرت «رويترز» أن ذلك تلميح من باشاغا إلى القوات التركية التي تم إحضارها إلى ليبيا في ظل حكومة الوفاق السابقة، التي كان يشغل فيها منصب وزير الداخلية.

وذكرت «رويترز» أن «بعض الفصائل في الغرب تخشى من أن تسمح حكومة باشاغا لحفتر بالوصول إلى طرابلس». وقال باشاغا «هذا بسبب ارتباك إعلامي». وأضاف «كنت أحد قيادات الدفاع عن طرابلس».