الأمير السنوسي: دستور ما قبل 1969 السبيل الوحيد لاستعادة وحدة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي رؤية لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ 11 عاما، تقوم أساسا على مد الصلات بين ليبيا وتاريخها عبر استعادة دستور ما قبل العام 1969، باعتبار ذلك السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة ليبيا وشرعية مؤسساتها.

ومع قرب انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في 22 يونيو الجاري، قال السنوسي في مقال بجريدة «وول ستريت جورنال»، الجمعة، إن كل الجهود التي بذلها الليبيون منذ 11 عاما لاستعادة حرياتهم وإقامة حكومة شرعية فشلت لأنها «تجاهلت تاريخ ليبيا المميز».

واعتبر السنوسي أن تاريخ ليبيا الحديث هو نقطة انطلاق جيدة لربط البلاد بتاريخها، وأوضح «لكل دولة هوية وطنية والتي تطور مؤسساتها»، فبينما تشترك الديمقراطيات الكبرى في العالم في قيم متشابهة، إلا أنها تعبر عن هذه القيم بشكل مختلف، فمثلا لن تنجح وثيقة الحقوق الأميركية في فرنسا؛ ولن تنجح الرئاسة الفرنسية القوية في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن كلا المؤسستين ديمقراطيتان وشرعيتان لأنهما تشكلتا من تاريخ مشترك، حسب الأمير.

السنوسي: الليبيون لا يبنون بلدا من الصفر

وفي رأي السنوسي، فإن «التاريخ هو أساس الهوية الوطنية، التي تجبر الناس العاديين، وليس السياسيين فقط، على التفكير والاهتمام بمستقبل الأمة»، وقال إن ليبيا مثل أي دولة أخرى، تحتاج إلى صلات بالماضي. ولديها هذه الصلات. فالليبيون لا يبنون بلدا من الصفر، لكنهم يكملون من حيث توقفوا منذ أكثر من 50 عاما.

وذكر بلحظة تأسيس المملكة الليبية العام 1951 بقيادة الأسرة السنوسية رغم المعاناة من الانقسامات الجغرافية والقبلية، مؤكدا دور الملكية الدستورية في توحيد أقاليم ليبيا الثلاثة التي تضم أكثر من مائة قبيلة.

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وقال السنوسي: «طيلة 18 عاما، كانت ليبيا ديمقراطية برلمانية متطورة. كان لديها حق الاقتراع العام، والقضاء المستقل، والانتخابات الدورية، وحرية الدين وحرية الصحافة. وكان يمكن للمرأة أن تصوت في ليبيا قبل أن تتمكن من التصويت في سويسرا أو البرتغال. لكن في العام 1969- قبل يومين من تولي والدي، ولي العهد الأمير حسن، ملكا- تمت الإطاحة بالديمقراطية الوليدة في ليبيا، في ظل حكم ملك دستوري ، في انقلاب، اجتاح في موجة من القومية العربية والحرب الباردة. وأصبحت ليبيا دكتاتورية لمدة 42 عاما».

ضرورة استعادة دستور ما قبل 1969

واعتبر السنوسي أن استعادة دستور ما قبل العام 1969 «هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لاستعادة وحدة بلدنا وشرعية مؤسساته وإحساسه بالهوية الوطنية».

وقال: «منذ العام 2011، لم يفكر العالم في هذا الخيار. وبدلا من ذلك، شهدنا مبادرات قائمة على التخمين والتفكير القائم على التمني. وكانت النتيجة بمثابة مأزق أدى إلى إثراء وتمكين جهات فاعلة محلية وأجنبية لا تكترث لمعاناة الليبيين العاديين».

وأوضح أن هناك فرصة لاستئناف رحلة ليبيا الديمقراطية، معتبرا أن دستور ما قبل العام 1969 صاغ سابقة تاريخية في هذا المسار من قبل، ومضى قائلا: «إذا قرر الليبيون مرة أخرى أنهم يريدون نظاما ملكيا دستوريا، فسيكون من واجبي المقدس- تجاه أجدادي وأسرتي وأمتي- أن أخدمهم. أطلب، نيابة عن جميع الليبيين، أن يُسمح لنا أخيرًا بأن نقرر بأنفسنا».

ودعا الأمير السنوسي الأمم المتحدة إلى مساعدة الليبيين مرة أخرى على إنشاء ديمقراطية خاصة بهم من خلال الاستماع إلى الليبيين العاديين بدلا من «النخبة الصغيرة والفاسدة»، مؤكدا الحاجة إلى «وضع خيار استعادة دستور استقلال ليبيا على الطاولة حيث ينتمي» باعتباره «فرصة تاريخية يجب ألا تضيع هباءً».