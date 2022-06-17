للحد من الاستهلاك المفرط.. مذكرة تفاهم بين «الكهرباء» وبلدية مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الشركة العامة للكهرباء وبلدية مصراتة مذكرة تفاهم وتعاون بينهما تتخذ بموجبها جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية.

وستتخذ البلدية حسب اتفاقها جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية والتي جرى تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لها في إطار التنسيق لانطلاق الحملة، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وحضر مراسم توقيع المذكرة، عضو مجلس إدارة الشركة رئيس لجنة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، عمر القايد، وعميد بلدية مصراته، محمود السقوطرى، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المستهلكين، وعدد من مهندسي إدارة خدمات المستهلكين الوسطى، إضافة إلى عدد من أعضاء بلدية مصراتة.

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء وبلدية مصراتة، 16 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء وبلدية مصراتة، 16 يونيو 2022. (شركة الكهرباء)