«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير يذكر في حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية بوجه عام.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.
الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية بوجه عام.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.
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