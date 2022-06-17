«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير يذكر في حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية بوجه عام.

- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.