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«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 11:04 صباحا
«الأرصاد»: طقس معتدل على أغلب المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير يذكر في حالة الطقس، اليوم الجمعة، حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 27 و31 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية بوجه عام. 
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: صافية بوجه عام.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.

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