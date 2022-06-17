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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 01:55 صباحا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: المرتزقة الأجانب تهديد أمني.. واحتلال عابر للحدود
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv». الخميس 16 يونيو 2022
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الخميس، قضية المرتزقة والمقاتلين الأجانب في الأراضي الليبية، في ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، باعتبارها تسعى لوضع ترتيبات بشأن انسحاب المرتزقة.

وشهد المسار الأمني بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة تحركات بوتيرة سريعة خلال الفترة الأخيرة، من خلال محادثات يعقد الليبيون الأمل عليها للوصول إلى بلد آمن، لكن من المرتزقة الباقون في ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وما حقيقة وجودهم، وهل سيكون من السهل إخراجهم من البلاد، وهي الأسئلة التي أجاب عنها كل من: مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة الوسطى ناصر القايد، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون الدكتور برهان كو أغلوا، ومدير مركز الحوار الروسي العربي مسلم شعيتو، الباحث والمحلل السياسي بشير الجويني.

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وانطلقت الأربعاء في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بحضور كافة الأعضاء، وذلك بعد اجتماعاتها في طليطلة وتونس في شهري مايو الماضي، ويونيو الجاري على التوالي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اجتماع اللجنة في القاهرة يهدف إلى «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

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