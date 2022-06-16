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«نوفا»: قائد عسكري إيطالي يزور مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 11:47 مساء
«نوفا»: قائد عسكري إيطالي يزور مصراتة
شعار هيئة أركان الدفاع الإيطالية. (آكي)
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زار قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية، الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، الخميس، مدينة مصراتة، بحسب ما أفادت وكالة «نوفا» للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة العسكرية الإيطالية المشاركة في عملية «أبقراط» لا تزال تعمل في مصراتة، حيث جرى تأكيدها مؤخرًا بقاء 200 عسكري، وإطار طبي لحماية المستشفى العسكري الميداني وتقديم العناية للعسكريين الإيطاليين المتواجدين في ليبيا، بالإضافة إلى فريق التدريب المتنقل «Mtt» الذي يتشكل من مُكونين ومدربين في المجال الصحي أيضًا.

«نوفا»: إعادة عاملين في المجال الطبي ومعدات من مصراتة
وذكرت «نوفا» بأن وزارة الدفاع الإيطالية أصدرت أوامر في الأسابيع الأخيرة بإعادة جزء من العاملين في المجال الطبي والوسائل والمعدات الموجودة في مصراتة، «إثر اتفاق مع السلطات الليبية».

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وفي أكتوبر 2021، كشف القائد العام لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري) الجنرال تيو لوتسي، عن خطة لمدة خمس سنوات لدعم قوات الأمن الليبية، وفقًا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

والأسبوع الماضي أجرى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، مشاوراته في طرابلس، بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وفق سلسلة تغريدات للسفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر».

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