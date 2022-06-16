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في العدد 343: اجتماعات الساعات الأخيرة.. وحالات اشتباه بجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 10:46 مساء
في العدد 343: اجتماعات الساعات الأخيرة.. وحالات اشتباه بجدري القرود
العدد 343 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 16 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
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تحت عنوان «الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة»، تتصدر قصة رئيسية الصفحة الأولى من العدد 343 الصادر اليوم من جريدة «الوسط». كما نطالع في الصفحة الثالثة تقريرين أحدهما جاء بعنوان «مبادرات موازية لإفراغ الجنوب الليبي من متمردي الجوار». وأيضا نطالع تعليقا على بيان سلوق بعنوان «وطني بامتياز».

حالات اشتباه بجدري القرود في ليبيا
أما الصفحة الرابعة فنطالع فيها ثلاثة موضوعات يتصدرها تقرير عن استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات التعليم الأساسي وطباعة الكتب، وجاء بعنوان «المناهج التعليمية تحاول تفادي تكرار أزمة الكتب المدرسية». وفي الصفحة ذاتها نطالع تقريرا بعنوان «ليبيا تسجل حالات اشتباه بجدري القرود».

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ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
وفي الصفحة الخامسة نطالع تقريرا عن مناورة العملية الأوروبية «إيريني» التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وأيضا نقرأ تقريرا عن تحرير الطفل المختطف بعد عام من خطفه في سبها، وجاء بعنوان«النيابة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي».

حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل
وإلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة تقريرا رئيسا حول الحرب الروسية الأوكرانية بعنوان «الكرملين يعلن الهدف الرئيسي من عملية أوكرانيا».
وفي الصفحة السابعة نقرأ موضوعات منها تقرير بعنوان «مقدمات حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل».

للاطلاع على العدد 343 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

صدمة أبريل مستمرة مع النفط الليبي
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرا بعنوان «صدمة أبريل مستمرة.. الوصاية الدولية تلاحق النفط الليبي». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع بعنوان «ليبيا تعلن الحرب على بيزنس تهريب اليوريا».

مقترحات لحل مشاكل «رأس جدير»
وفي صفحة البلديات نقرأ موضوعات وأخبارا متنوعة منها موضوع رئيسي بعنوان «اقتراحات ليبية لحل مشاكل رأس جدير».

ماذا قال مؤسس السقيفة الليبية؟
ومن البلديات إلى الثقافة والفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات وتقارير خبرية عد ويتصدرها حوار مع مؤسس السقيفة الليبية في عامها الخامس، وجاء بعنوان «حسن الأمين: هدفي إيصال المعلومة ولا يستحوذ على تفكيري عدد اللايكات».

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
وفي الرياضة نطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا موسعا بعنوان «الأهلي طرابلس يحسم المرحلة الأولى لسباعي التتويج بكرة السلة». ومن كرة السلة إلى كرة القدم ونطالع في الصفحة الخامسة عشرة تقريرا بعنوان «ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية».

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