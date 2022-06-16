اختتام برنامج لإعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

اختتمت بمدينة سبها، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات والتي أشرف على تنظيمها التجمع الوطني بفزان بدعم من المنظمة الدولية للنظم الانتخابية «IFES».

وقال مدير التجمع الوطني بفزان، عبدالناصر الشريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن البرنامج التدريبي استهدف المؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية إلى جانب عدد من مراسلي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة بمدينة سبها.

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وأضاف الشريف أن البرنامج التدريبي استهدف تعريف المعنيين بالعملية الانتخابية بعدة مفاهيم منها الانتخابات والعلاقة بين الإعلام والانتخابات إلى جانب دور الإعلام أثناء المراحل الانتخابية وكيفية التغطية الإعلامية للانتخابات.

الفعاليات الختامية لبرنامج إعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الفعاليات الختامية لبرنامج إعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الفعاليات الختامية لبرنامج إعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الفعاليات الختامية لبرنامج إعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)