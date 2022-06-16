باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة دعم المسار الدستوري بالقاهرة، مشددا على أن حكومته سوف تتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق.

جاء ذلك خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبير، بحضور نائب رئيس الحكومة، علي القطراني، ووزير الخارجية، حافظ قدور، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية.

باشاغا: الحكومة ستعمل على إنهاء الانقسام السياسي

ونقل بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة على «فيسبوك»، عن باشاغا قوله إن «الحكومة نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي، واعتمدت ميزانيتها من قبل مجلس النواب، وإنها ستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة».

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وشدد باشاغا، وفق البيان، على «دعمه للمسار الدستوري المنعقد بالقاهرة»، متمنيا أن يتوج بتوافقات إيجابية. كما ثمن «دور مملكة بلجيكا في دعم وحدة ليبيا واستقرارها»، مبديا تطلعه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

ونقل البيان عن السفير البلجيكي «ثنائه على تمسك الحكومة الليبية بالطرق السلمية لمباشرة مهامها ورفضها أي تصعيد عسكري يزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا».

لقاءات السفير البلجيكي

وأول من أمس الثلاثاء، التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة، علي القطراني، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، السفير البلجيكي، حيث أكد أن الحكومة جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأجرى السفير البلجيكي، عدة لقاءات خلال الأيام الماضية، شملت كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش؛ وذلك لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)