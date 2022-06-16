Atwasat

باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 08:49 مساء
باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء الانتخابات
جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة دعم المسار الدستوري بالقاهرة، مشددا على أن حكومته سوف تتخذ كافة الخطوات لدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق.

جاء ذلك خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا، كريستوف دو باسومبير، بحضور نائب رئيس الحكومة، علي القطراني، ووزير الخارجية، حافظ قدور، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية.

باشاغا: الحكومة ستعمل على إنهاء الانقسام السياسي
ونقل بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة على «فيسبوك»، عن باشاغا قوله إن «الحكومة نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي، واعتمدت ميزانيتها من قبل مجلس النواب، وإنها ستعمل على إنهاء الانقسام السياسي الذي طال مؤسسات الدولة».

- القطراني: الحكومة جاءت لتصحيح المسار.. وستعزز التعاون مع بلجيكا
- بوجواري يطلع السفير البلجيكي على صعوبات إعادة الإعمار في بنغازي

وشدد باشاغا، وفق البيان، على «دعمه للمسار الدستوري المنعقد بالقاهرة»، متمنيا أن يتوج بتوافقات إيجابية. كما ثمن «دور مملكة بلجيكا في دعم وحدة ليبيا واستقرارها»، مبديا تطلعه إلى التعاون المثمر والعمل المشترك في مختلف المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

ونقل البيان عن السفير البلجيكي «ثنائه على تمسك الحكومة الليبية بالطرق السلمية لمباشرة مهامها ورفضها أي تصعيد عسكري يزعزع أمن العاصمة واستقرار ليبيا».

لقاءات السفير البلجيكي
وأول من أمس الثلاثاء، التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة، علي القطراني، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، السفير البلجيكي، حيث أكد أن الحكومة جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأجرى السفير البلجيكي، عدة لقاءات خلال الأيام الماضية، شملت كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش؛ وذلك لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من لقاء جمع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا وسفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير. (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا

بعد خفض شحناتها إلى أوروبا.. «غازبروم»: هذا منتجنا وهذه قواعدنا
كاركاتير حليم - «الخير جاي!»

كاركاتير حليم - «الخير جاي!»
الخطوط القطرية تحقق 1.54 مليار دولار أرباحا صافية

الخطوط القطرية تحقق 1.54 مليار دولار أرباحا صافية
273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة
الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز
تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية

تفاصيل اعتقال قيادي داعشي بارز في عملية أميركية بسورية
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها

شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» ...
الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات النفط

الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات ...
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي

«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي

بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة ...
إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»

إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة الزورق «شفق» بعد مشاركته في مناورة بحرية بتركيا
عودة الزورق «شفق» بعد مشاركته في مناورة بحرية بتركيا
بيان أمني بشأن حادثة إطلاق النار داخل المصرف التجاري الوطني في سبها
بيان أمني بشأن حادثة إطلاق النار داخل المصرف التجاري الوطني في ...
مجلس بلديات فزان يهدد باستحداث حكومة ثالثة في الجنوب
مجلس بلديات فزان يهدد باستحداث حكومة ثالثة في الجنوب
خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري
خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء ...
المتهم بالاعتداء على طفلتي زوارة في قبضة العدالة
المتهم بالاعتداء على طفلتي زوارة في قبضة العدالة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
اختتام برنامج لإعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية للانتخابات في سبها
اختتام برنامج لإعداد مدربي بروتوكولات التغطية الإعلامية ......
حكومة الوحدة الوطنية تكلف وزارة المالية بتحديد الأثر المالي لتنفيذ جدول المرتبات الموحد
حكومة الوحدة الوطنية تكلف وزارة المالية بتحديد الأثر المالي ......
باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء الانتخابات
باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء ......
المتهم بالاعتداء على طفلتي زوارة في قبضة العدالة
المتهم بالاعتداء على طفلتي زوارة في قبضة العدالة...
خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري
خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط