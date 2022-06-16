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المتهم بالاعتداء على طفلتي زوارة في قبضة العدالة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 08:41 مساء
المتهم بالاعتداء على طفلتي زوارة في قبضة العدالة
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن زوارة. (أرشيفية: صفحة المديرية على فيسبوك)
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أكد مصدر بمكتب النائب العام أن المتهم بالاعتداء الجنسي على فتاتين أفريقيتين قاصرتين في مدينة زوارة، أصبح الآن في قبضة العدالة.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الفتاتين البالغتين (6سنوات، 12 سنة)، وهما من دولة مالي، قد عرضتا على الطبيب الشرعي، وجرى القبض على المتهم بهتك عرضهما، حيث خضع للتحقيق من قبل النيابة، وهو الآن محتجز لدى جهة أمنية.

تفاصيل واقعة الاعتداء على طفلتي زوارة
وتقيم الفتاتان مع عائلتهما في مدينة زوارة، منذ شهر رمضان الماضي، وتتكون العائلة من أب وأم، وثلاث بنات، وقدمت إلى ليبيا ضمن موجة الهجرة غير القانونية، قاصدة ليبيا كمنطقة عبور إلى أوروبا حسب إفادة الأم.

وعند الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس 8 يونيو الجاري، تعرضت الطفلتان الضحيتان إلى الاختطاف تحت قوة السلاح من أمام أحد محلات البقالة في المنطقة، وجرى اقتيادهما إلى إحدى المزارع المعروفة في زوارة باسم «إيغرماون»، وفق شهود عيان لـ«بوابة الوسط».

وأكد الشهود، الذين اطلعوا على حالة الطفلتين، أنهما تعرضتا للتعنيف، والضرب، ومن ثم الاغتصاب بالقوة، على أيدي خاطفيهما.

وأضاف الشهود أن سيارة الجاني تعطَّلت عند محاولته مغادرة المنطقة، فطلب المساعدة من أشخاص كانوا بالقرب من المكان، حيث وجد أحدهم الطفلتين، وتوجه بهما إلى عائلتهما، وجرى إبلاغ مديرية أمن زوارة، التي فتحت محضرا بالواقعة، وأحيل الجاني إلى النيابة، ومن المنتظر أن يصدر التقرير النهائي بشأن القضية يوم الأحد المقبل.

ولم تصدر الجهات الأمنية المحلية بمدينة زوارة أي تصريح أو بيان رسمي بالواقعة التي تحولت سريعًا إلى قضية رأي عام.

- «تقرير الخبراء»: مهاجرون تعرضوا لأعمال «الرق والاغتصاب والتعذيب» في ليبيا
- «العفو الدولية» تطالب بالكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا

انتهاكات بحق مهاجرين
وفي 31 يناير الماضي، أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى وقوع «حالات اغتصاب وعنف جنسي» ضد مهاجرين جرى اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وحث على «الكف عن التعاون في إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا».

كما تحدث فريق الخبراء المعني بليبيا، في آخر تقرير جرى تقديمه لمجلس الأمن، عن أن مهاجرين في أماكن احتجاز غير قانونية خاضعة لسيطرة المتاجرين بالبشر في ليبيا «تعرضوا بشدة لتجاوزات حقوق الإنسان، وأُخضعوا بانتظام لأعمال الرق والاغتصاب والتعذيب».

في المقابل تقول السلطات الليبية إنها تبذل جهودا لمواجهة أي انتهاكات قد يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، وفق الإمكانيات المتاحة، وتطالب بتقاسم المسؤولية حيال هذا الملف الشائك.

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