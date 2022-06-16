مجلس بلديات فزان يهدد باستحداث حكومة ثالثة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال مجلس بلديات فزان، اليوم الخميس، إنه يرحب بأي حكومة يتفق عليها جميع الليبيين وتحترم خصوصية فزان وأوضاعها ويرفض العودة إلى الانقسام السياسي من جديد، مستدركًا: «في حالة إصرار الأطراف على الانقسام، فإنه سيتم استحداث حكومة ثالثة في الجنوب».

جاء ذلك في بيان بختام اجتماع المجلس اليوم الخميس ببلدية سبها، برئاسة عميد المجلس البلدي سبها الشاوش عبدالسلام غربال.

رفض «تجزئة بعض بلديات فزان»

واستنكر المجلس، في البيان، «تجزئة بعض بلديات فزان»، مطالبًا بإلغاء تلك التجزئة التي جرى إقرارها «دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية والخدمية والأمنية مما تسبب في إعاقة العديد من المشاريع».

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وطالب المجلس دعم البلديات القائمة والحصول على النصيب المناسب والكافي من الميزانيات، وذلك من أجل سد احتياجات البلديات والالتزام بالوعود السابقة.

تأكيد نقل الاختصاصات

ودعا مجلس بلديات فزان رئاسة الوزراء للتأكد من نقل الاختصاصات (شركة الخدمات العامة – والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة) في أسرع وقت ممكن، من أجل القيام بمهامهم تجاه المواطن بفزان.

اجتماع طارئ لجميع مكونات فزان

كما طالب في ختام البيان بـ«إلغاء أي قرارات لا تدعم فزان وأبناءها»، داعيًا لعقد «اجتماع طارئ لجميع مكونات فزان ونخبها وخبرائها، والذي سيتم الإعلان عنه عبر لجان التواصل بالبلديات».

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة انسداد سياسي تعيشها البلاد، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

وتفاقمت الأزمة السياسية بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة في فبراير الماضي، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.