بيان أمني بشأن حادثة إطلاق النار داخل المصرف التجاري الوطني في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت مديرية أمن سبها، مساء الخميس، بيانا أمنيا بشأن حادثة إطلاق النار داخل مقر الفرع الرئيسي للمصرف التجاري الوطني بالمدينة التي وقعت في وقت سابق الخميس، وأودت بحياة اثنين من المواطنين كانا داخل الفرع.

قالت المديرية في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحادث وقع عند «الساعة 12:30 ظهرا» نتيجة شجار وقع بين «ر.ع أ . أ .ف. التابع لمصلحة أمن المرافق والمنشآت» الذي كان بمقر عمله وأحد المواطنين المتواجدين بالمصرف، بسبب خلاف حدث أثناء تنظيم الزحام داخل المصرف.

- مقتل مواطنين اثنين في إطلاق نار داخل مصرف بسبها

وأوضحت المديرية أن «المواطن حاول انتزاع البندقية التي كانت بحوزة الشرطي وأثناء الشجار خرج عيار ناري من البندقية نتج عنه إصابة كل من على أمحمد محمد البسط (45 عاما)، وسالم محمد الشيباني (28 عاما) وأدت الإصابات إلى وفاتهما».

وأكدت مديرية أمن سبها في ختام بيانها أن «رجل الشرطة قام في حينه بتسليم نفسه إلى مديرية أمن سبها» مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة.