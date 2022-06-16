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حمودة: لا نتوقع اعتماد مصرف ليبيا المركزي الميزانية التي أقرها مجلس النواب لحكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 06:41 مساء
حمودة: لا نتوقع اعتماد مصرف ليبيا المركزي الميزانية التي أقرها مجلس النواب لحكومة باشاغا
الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ألا يقوم مصرف ليبيا المركزي «بالتماهي مع أمور غير قانونية وغير دستورية» وألا يعتمد الميزانية التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها بمدينة سرت أمس الثلاثاء، والمقدرة بأكثر من 89 مليار دينار، معتبرا أن إقرار المجلس لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا هو «خطوة أحادية بهدف عرقلة الوصول للانتخابات».

وأضاف حمودة في مداخلة مع برنامج «المسائية» على قناة «الجزيرة مباشر» مساء أمس الأربعاء، أن مجلس النواب يهدف من خلال هذا الإجراء «إلى إعاقة التوافق على القاعدة الدستورية مع مجلس الدولة الليبي بهدف فرض أمر واقع»، مؤكدا أن «حكومة الوحدة الوطنية لن تعترف بموازنة حكومة فتحي باشاغا، وأن المصرف المركزي الليبي لن يعتمدها».

قيمة الميزانية التي أقرها مجلس النواب
وأقر مجلس النواب خلال جلسته أمس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، الذي تقدمت به حكومة باشاغا للمجلس، بعدم موافقة 103 نواب عليها، من بينها 98 عضوا صوتوا داخل القائمة و5 نواب صوتوا عبر الرسائل النصية وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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وتبلغ قيمة الميزانية المعتمدة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار. وقال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن حكومته ألغت منها بند الطوارئ وقلصت المخصصات التسييرية، لافتا إلى أن «الشفافية والإفصاح» هما عنوانها، وتعهد أن «تكون كل أوجه الصرف خاضعة للرقابة المالية الفاعلة تجسيدا لمبادئ الشفافية والإفصاح».

حمودة: حكومة باشاغا ميتة من اليوم الأول
واستبعد حمودة خلال حديثه أن يوفر مصرف ليبيا المركزي السيولة اللازمة للميزانية التي أقرها مجلس النواب، موضا أن «مصرف ليبيا المركزي هي سلطة مستقلة عن الحكومة وما نعتقده في حكومة الوحدة الوطنية أن حكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب شكلت في جلسة شابها الكثير من غياب الشفافية وعدم الوضوح وكذلك في جلسة غير قانونية وغير دستورية وهي حكومة ميتة من اليوم الأول وفي اعتقادنا ما بني على باطل فهو باطل ولذلك لا نتوقع أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بالتماهي مع أمور غير قانونية ودستورية».

وشدد حمودة على أن حكومة الوحدة الوطنية «هي حكومة أتت وفق اتفاق واضح يشمل كافة السلطات الموجودة في المشهد السياسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية هي المعترف بها دوليا، وستسلم السلطة فور إجراء الانتخابات وهو الأمر المتوقف والمعرقل نظرا لعدم انتهاء مجلس النواب ومجلس الدولة من المهام المنوطة بهما».

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى القاهرة للتشاور يومي الجمعة والسبت 17 و18 يونيو، بهدف إتمام أعمال اللجنة المشتركة بالمسار الدستوري التي تواصل اجتماعاتها لليوم الخامس بالعاصمة المصرية.


 

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