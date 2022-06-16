حمودة: إنشاء مركز للتخييم والاصطياف.. واستحداث منصب نائب رئيس للمجالس المحلية للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه، اليوم الخميس، إضافة حكم إلى قراره رقم «680» لسنة 2021، القاضي بإنشاء وتنظيم عمل المجالس المحلية للشباب.

ويقضي الحكم الجديد بـ«إضافة صفة نائب رئيس للمجالس المحلية للشباب على أن تتولى الوظيفة الجديدة فتيات يجرى انتخابهن من أعضاء هذه المجالس»، على ما أعلن حمودة خلال مؤتمر صحفي.

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وأوضح الناطق أن ذلك يأتي تدعيما لمشاركة النساء في البرامج الحكومية الشبابية خاصة بعدما لوحظ قلة مشاركتهن في انتخابات برلمان الشباب التي أُجريت أخيرا حيث بلغت نسبة تصويت النساء في هذا الاستحقاق 6% فحسب.

وفي السياق نفسه، أعلن حمودة إصدار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا يقضي بإنشاء المركز الوطني للتتخييم والاصطياف على أن يتولى مهمة إعداد البرامج التنفيذية للشباب للمخيمات والمصائف الشبابية المتوقفة منذ العام 2009.