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إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 04:27 مساء
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة (صور)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إزالة المباني الواقعة على أنابيب مياه الصرف الصحي بمنطقة عبدالرؤوف جنوب مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اضطلعت بتأمين أعمال الإزالة.

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وأظهرت صور نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» جرافات عملاقة تجري أعمال الإزالة وسط حراسة أمنية مشددة.

إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
إزالة مبان واقعة على أنابيب صرف صحي بمصراتة، 16 يونيو 2022. (وزارة الداخلية)
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