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وهيبة: المنفي بحث مع عقيلة في القاهرة إنجاح المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 03:48 مساء
وهيبة: المنفي بحث مع عقيلة في القاهرة إنجاح المسار الدستوري
الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة. (وال)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ما أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة.

وقالت وهيبة في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب بشأن المسار الدستوري في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب المجلس الرئاسي من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع، وفق وهيبة.

المشري يتلقى دعوة من وليامز للقاء عقيلة في القاهرة
وتلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز؛ لزيارة العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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- بليحق يتوقع نجاح الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
- بليحق: طرح عدة مقترحات لتعديل مواد الحكم المحلي بمسوَّدة الدستور خلال اجتماعات القاهرة

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان، إن المشري «يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشكلات الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري»، ونقل عن المشري تأكيده أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو «جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولا».

الجولة الأخيرة لمشاورات المسار الدستوري
وتستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

والثلاثاء الماضي، قالت وليامز إن الاجتماعات تواصل «العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن»، وأضافت في تصريح إلى موقع «عربي 21»، أن المشاورات «تشهد تقدما ملحوظا».

وارتفع عدد المواد المتوافق عليها إلى «180 مادة»، بعد إعلان وليامز، الإثنين، التوافق على «43 مادة جديدة» من مسوَّدة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية.

وتوقع الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، «نجاح» الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري، حيث أشار الإثنين إلى أن وفدي مجلسي النواب والدولة قطعا «مشوارا كبيرا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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