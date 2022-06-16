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«واشنطن بوست»: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا «يخنق العالم»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 02:38 مساء
«واشنطن بوست»: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا «يخنق العالم»
منشأة نفطية في حقل الفيل، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت «واشنطن بوست» أن انخفاض الإنتاج الليبي من النفط يفرض مزيدًا من الضغوط على سوق الطاقة العالمية، التي شهدت قفزة بنسبة 50% في سعر برميل خام برنت هذا العام، ليصل إلى نحو 120 دولارًا، «في وقت تبحث فيه أوروبا بشكل يائس عن بدائل للطاقة الروسية من مصادر في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط».

وقالت الجريدة الأميركية، في تقرير اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الليبي «توقف بالكامل تقريبا بسبب الجمود السياسي»، مشيرة إلى تقديرات وزارة النفط والغاز، التي تظهر تراجعا تجاوز 85%، حيث يتراوح الإنتاج الآن بين 100 و150 ألف برميل يوميًا، وفقا لوكالة «رويترز».

وأشار التقرير إلى أن حصار المنشآت النفطية يعود إلى التنافس السياسي؛ إذ يسعى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا للسيطرة على السلطة، في وقت رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التسليم، مردفًا أن المنشآت النفطية، منذ العام 2011، تحولت إلى «أوراق مساومة».

«واشنطن بوست»: مجموعات مقربة من القيادة العامة تسيطر على الحقول النفطية
وأشارت «واشنطن بوست» إلى «سيطرة مجموعة مقربة من القيادة العامة على العديد من حقول ومحطات النفط الرئيسية، حيث أغلقت مجموعات من المتظاهرين حقلي نفط رئيسيين في الشرق خلال شهر أبريل الماضي، ما خفض إنتاج ليبيا إلى النصف، ليصبح 600 ألف برميل يوميًا»، متابعة أن «عمليات الإغلاق المستمرة هي ظاهريًا من عمل محتجين محليين يطالبون الدبيبة بتسليم السلطة، بناء على طلب قوات القيادة العامة».

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وطالب متظاهرون في ميناء الزويتينة النفطي، خلال بيان سابق، بالإطاحة بالدبيبة وإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لأن الشركة أرسلت عائدات النفط إلى حكومة الدبيبة.

استخدام النفط لخنق حكومة الوحدة ماليًا
ولفت مدير معهد «صادق» للأبحاث، أنس القماطي إلى أن الهدف من ما أسماه «اعتماد (قائد قوات القيادة العامة) المشير خليفة حفتر على القبائل لإغلاق منشآت نفطية هو خنق حكومة الوحدة ماليًا، فضلاً عن الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لدعم حكومة باشاغا».

وذكَّر القماطي بنفوذ مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية في بعض المنشآت النفطية منذ العام 2020، قائلا إن «روسيا ستستفيد لأن أوروبا لا تزال تعتمد على الطاقة الروسية وتتضور جوعًا للبدائل في البحر الأبيض المتوسط».

وأكدت وزارة النفط والغاز في بيان السبت الماضي «الأثر السلبي للحصار النفطي، خصوصًا مع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار في سوق النفط العالمية»، قائلة إن الحصار يجعل الليبيين يخسرون عائدات «هم بأمس الحاجة إليها».

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