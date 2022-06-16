بحضور الحداد والناظوري.. بدء اجتماع لجنة «5+5» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة، اليوم الخميس، بحضور رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول محمد الحداد ورئيس أركان القيادة العامة، الفريق أول عبدالرزاق الناظوري.

ووصل الحداد والناظوري إلى العاصمة المصرية، صباح اليوم، وذلك «لدعم أعمال» اللجنة العسكرية، التي تجتمع الخميس لليوم الثاني.

البعثة الأممية: لجنة «5+5» تبحث التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

وأمس الأربعاء، انطلق أول اجتماعات اللجنة في القاهرة بهدف «مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب»، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

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كما سبق أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي قرارًا بإيفاد أعضاء اللجنة إلى القاهرة، بالإضافة إلى الحداد والناظوري، وذلك دون أن يوضح في قراره تفاصيل المهمة المرتقبة للوفد العسكري الليبي.

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اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة، 16 يونيو 2022، (الإنترنت)