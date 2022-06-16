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المنفي يبحث مع آمر مركز العمليات المشتركة برامج تعزز أمن العاصمة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 16 يونيو 2022, 01:27 مساء
المنفي يبحث مع آمر مركز العمليات المشتركة برامج تعزز أمن العاصمة
لقاء المنفي وآمر العمليات الأمنية المشتركة في ديوان المجلس الرئاسي، 16 يونيو 2022، (المكتب الإعلامي للمجلس)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع آمر مركز العمليات المشتركة لواء حسين عبدالله، البرامج التي تعزز الأمن بالعاصمة ومحيطها.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس، في ديوان المجلس الرئاسي، الذي تطرق إلى مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، وعملية تطوير آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية.

اشتباكات في طرابلس يوم الجمعة الماضي
واندلعت، مساء الجمعة الماضي، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

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وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة «النواصي»، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.

وفي اليوم التالي، أعلن المنفي، فتح تحقيق بشأن الاشتباكات التي وقعت بالعاصمة طرابلس، بهدف «محاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر».

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