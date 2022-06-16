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ضبط 3 أشخاص سرقوا 50 ألف دينار من سيارة مواطن ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 08:36 صباحا
ضبط 3 أشخاص سرقوا 50 ألف دينار من سيارة مواطن ببنغازي
مبلغ مالي ومقتنيات مسروقة في جريمة ببنغازي، 15 يونيو 2022، (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي ثلاثة أشخاص سرقوا 50 ألف دينار من سيارة مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم المواطن ببلاغ إلى وحدة التحري والقبض بالقسم بسرقة المبلغ من داخل سيارته خلال وجوده بمنطقة الصابري، حيث فتح محضر بالواقعة لدى مركز شرطة الصابري ضد مجهول، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وكُلفت المجموعة الأولى بوحدة التحري والقبض بمتابعة القضية، وبجمع المعلومات تمكن أفرادها من تحديد هوية السارق، بعدما ظهر الثراء على أحد أقربائه وأصدقائه رغم صغر سنه وهو طالب لا يعمل، إذ اشترى أخيرًا أجهزة «آيفون» حديثة وجهاز «بلايستيشن 5» وسيارة وبعض المقتنيات الشخصية.

وأوقف المتهم في الواقعة، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة، وأحيل مع شريكين آخرين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.

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