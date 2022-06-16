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شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 12:56 صباحا
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها
برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV». الأربعاء 15 يونيو 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الأربعاء، الضوء حول التعثرات التي تواجهها المؤسسة الليبية للاستثمار، التي بدأت تستنزف مواردها، بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.

وتكبدت المؤسسة خسائر قُدِّرت بـ4 مليارات دولار، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي قال إن المؤسسة غير قادرة على إعادة الاستثمار أو إدارة الاستثمارات القائمة. لكن في 17 ديسمبر 2021، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إنها طالبت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية.

- «الرقابة الإدارية» تتهم «الليبية للاستثمارات الخارجية» بـ«القصور»: كبدت الدولة خسائر
- بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022

وفي 26 أكتوبر2021 اتهم تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بـ«القصور» حيال ملف الاستثمارات المتعثرة أو ذات الأداء الضعيف لسنوات طويلة، واصفًا أداء مجلس إدارتها بـ«الضعيف».

 

مجلس النواب يقر قانون الميزانية
وفي ملف آخر، تناول البرنامج إقرار مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته في سرت، اليوم الأربعاء، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار ليبي، وفق ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

كما أشار البرنامج إلى تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، التي قال فيها إن طرح الأحمال يبدأ من يوليو المقبل، مع دخول محطات جديدة على الخدمة، مشيرًا إلى إنفاق نحو مليار دينار لصيانة منشآت الكهرباء، في حين أن المحطات الكهربائية الحالية عمرها 30 أو 40 سنة.

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