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بليحق: تأجيل مناقشة مادة انتخاب الرئيس بالمسار الدستوري إلى الغد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 11:29 مساء
بليحق: تأجيل مناقشة مادة انتخاب الرئيس بالمسار الدستوري إلى الغد
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات لجنة المسار الدستوري، أجلت مناقشة المادة 100 بخصوص انتخاب الرئيس إلى حين مناقشتها مع لجنة المسار الدستوري يوم الغد.

وأضاف بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لجنة الصياغة اجتمعت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وناقشت المادة 183 التي جرى فيها تعديل بعض الفقرات بشأن تنفيذ العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية، بينما أجلت المادة 100 إلى الغد.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال بليحق إن اجتماعات المسار الدستوري الجارية بالقاهرة، تسير «بشكل جيد جدًا أو ممتاز»، متوقعًا أيضًا «نجاح» هذه الجولة الأخيرة، بعدما قطع وفدا مجلسي النواب والدولة «مشوارًا كبيرًا في تعديل مسوَّدة الدستور» خلال الاجتماعات التي بدأت منذ أبريل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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