الدبيبة: إنفاق مليار دينار لصيانة منشآت الكهرباء وتراجع طرح الأحمال بداية يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حاجة ليبيا إلى محطتين أو ثلاث محطات طاقة جديدة لتغطية الاحتياجات في مجال الكهرباء.

وأشار الدبيبة، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية أمس الثلاثاء، إلى إنفاق نحو مليار دينار لصيانة منشآت الكهرباء، وهي التي لم تستفد من أي صيانة منذ ما يقرب 10 سنوات، في حين أن المحطات الكهربائية الحالية عمرها 30 أو 40 سنة.

الدبيبة: تراجع انقطاع الكهرباء بداية يوليو المقبل

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن انقطاع التيار الكهربائي سوف يتراجع مع بداية يوليو المقبل، عندما يبدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة للطاقة مطلع الشهر المقبل، في مصراتة وطبرق وجنزور.

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لكنه أوضح أن انقطاع التيار الكهربائي لن يختفي، مؤكدًا حاجة الدولة إلى محطتين أو ثلاث محطات طاقة جديدة لتغطية الاحتياجات الوطنية من الطاقة، بينما ستعمل شركة «سيمنز» الألمانية على بناء اثنتين منها على الأقل.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، ربط محول الرفع للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي، التي ستكون على الشبكة الكهربائية نهاية شهر يونيو الجاري بقدرة إنتاجية جديدة 325 ميغاوات.



وقالت الشركة إن الدخول بالوحدة الثانية سيكون بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لتصل القدرة الإجمالية للمحطة الغازية 650 ميغاوات، التي ستسهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.