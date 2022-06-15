Atwasat

بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 10:13 مساء
بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار المجلس الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة (صفحة بليحق على فيسبوك)
alwasat radio

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن «هناك إجراءات ستُتخذ خلال الأيام المقبلة لتوفير الميزانية للحكومة الشرعية، ودعمها لتتمكن من ممارسة أعمالها بشكل قانوني بعيدًا عن ما يحاول البعض جرنا إليه، وهو مسألة الصدام المسلح، وهو بكل تأكيد أمر مرفوض».

وشدد بليحق، في مؤتمر صحفي عقب التصويت على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة، على أن «مجلس النواب داعم للحكومة وسيظل يدعمها بكل المسائل، لا سيما توفير الميزانية لتبدأ أعمالها في الوقت القريب؛ للوصول إلى الانتخابات بعد تعهد باشاغا بألا يدخل في الانتخابات الرئاسية؛ لكي لا يكون طرفًا مثلما حصل مع الدبيبة الذي نكث عهده عندما ترشح في الانتخابات وأصبح جزءًا من المشكلة».

ملابسات جلسة التصويت على مشروع الميزانية
وعن تفاصيل عملية التصويت على مشروع الميزانية، قال الناطق إن المجلس صوت على مشروع القانون بعد مناقشة الملاحظات المقدمة من النواب وإنجاز التعديلات المطلوبة من قبل لجنة المالية والموازنة بالمجلس، واللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب عقب اجتماع سرت.

- بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022
- ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
- عقيلة عن اختيار سرت مقرا للحكومة: الهدف إنقاذ ليبيا

وأضاف أن 98 عضوًا داخل القاعة، وخمسة أعضاء صوتوا إلكترونيًا، بإجمالي 103 أصوات وافقوا على مشروع قانون الميزانية العامة بمبلغ إجمالي يبلغ 89 مليارًا و689 مليون و376 ألفًا، بعد التخفيضات والتعديلات التي طرأت عليها عبر سلسلة من الاجتماعات بين لجنة المالية ولجنة متابعة مخرجات اجتماعات سرت واللجان الرقابية.

وأوضح أن «العدد الفعلي الحالي لأعضاء مجلس النواب 163 صوتًا، وبالتالي نسبة الـ60% من إجمالي أعضاء مجلس النواب تبلغ نحو 98 نائباً، والميزانية نالت النصاب القانوني المطلوب في هذه المسألة».

اجتماعات لتوفير الميزانية
وأكد بليحق أن مجلس النواب ماضٍ قدماً في دعم حكومة باشاغا، مشيرًا إلى أن اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية، لا سيما في مدينة سرت برئاسة المستشار عقيلة صالح وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية من أجل أن يتم توفير الميزانية ودعمها.

وحول ما قد يكون عليه الوضع مع انتهاء خارطة الطريق، قال بليحق، إن مباحثات تجرى على المستوين المحلي والدولي في هذا الجانب مع انتهاء الأجسام الحالية في 22 يونيو وفق خارطة الطريق، متابعًا: «يجب أن تكون هناك إجراءات في هذا الصدد، لأن هذا التاريخ محدد لا يحتمل التأويل وبإمكان الحكومة الشرعية الممثلة (حكومة باشاغا) أن تمضي بنا قدمًا نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

بليحق: «مرحلة انتقالية موقتة» في هذه الحالة
وعن اجتماعات المسار الدستوري الجارية بالقاهرة، أوضح أن هذه المباحثات تسير إلى هذه اللحظة «بشكل جيد جدًا أو ممتاز»، مشيرًا إلى أجواء إيجابية مستمرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة، التي حددت مسارين، الأول خاص بالاستفتاء على الدستوري الذي يجري عليه العمل الآن.

وتابع: «في حال تعطل هذا المسار سيتم العمل على المسار الثاني، الذي من خلاله سيجري تعديل القوانين الانتخابية التي صدرت عن مجلس النواب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما شابها من عيوب ومشاكل وتحقيق توافق عليها لندخل في مرحلة انتقالية موقتة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني ...
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
ليبيا على صفيح الأمم المتحدة

ليبيا على صفيح الأمم المتحدة
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف ...
«الكهرباء»: دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة نهاية يونيو بقدرة 325 ميغاوات
«الكهرباء»: دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة نهاية يونيو بقدرة 325...
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال من عائلة واحدة
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال ...
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون وراءها
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»
بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»...
المنفي يبحث مع الغويل والبرغوثي الوضع السياسي الراهن
المنفي يبحث مع الغويل والبرغوثي الوضع السياسي الراهن...
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن ......
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون وراءها
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون ......
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال من عائلة واحدة
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط