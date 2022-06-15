الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قلل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من نتائج اجتماعات القاهرة؛ بسبب عمق الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى الدولة، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن في حكومته وإنما في الصراع بين هذين الجسمين، ففي نظره حتى لو تم تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة فتحي باشاغا، فهذا لا يعني صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

قبيل أيام من انتهاء خارطة الطريق الأممية التي أتت به إلى السلطة، عرج الدبيبة على مختلف القضايا الوطنية، لا سيما ما يتعلق بمصير حكومته وموقفه من تعيين حكومة جديدة ومستقبل الانتخابات واشتباكات طرابلس في الـ10 من يونيو الجاري، ودور أسامة جويلي الذي أُقيل من مهامه كمدير للاستخبارات العسكرية.

الدبيبة: الجميع متأخرون عن الجدول الزمني

وبشأن مسؤولية «حكومة الوحدة» في تأخر تنظيم الانتخابات ومرحلة ما بعد 22 يونيو، موعد انتهاء خارطة الطريق، قال الدبيبة في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية الأسبوعية، إن الجميع «متأخرون عن الجدول الزمني، وأنا في انتظار مجلسي الدولة والنواب المجتمعين في الوقت الحالي بالقاهرة لإتمام نصيبهما من العمل حتى نتمكن من الاستعداد للانتخابات».

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وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن عمله لا يبدأ تحضيرًا للاستحقاق حتى يجرى الانتهاء من إعداد قانون انتخابي، قائلاً: «لا يمكنني إنشاء قوانين لهم، لذلك حاولت ببساطة دفع الأمور إلى الأمام من خلال اقتراح مشروع قانون»، في إشارة إلى خارطة الطريق موازية أعلنها بمعزل عن البعثة الأممية في الـ22 من فبراير الماضي، ونصت على تنظيم انتخابات في يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بنصيبه من المسؤولية في إلغاء انتخابات الـ24 من ديسمبر الماضي، رأى أن دورهم كحكومة في عدم إجرائها محدود للغاية؛ لأن الحكومة مسؤولة بالمقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع، لافتًا إلى حشد 26 ألف رجل أمن لذلك، مع تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات، متابعًا: «ليس لدينا قانون انتخاب ولا أساس دستوري لها، وهذه مسؤولية مجلس النواب».

الدبيبة: يمكن للحكومة تنظيم الانتخابات في غضون شهر أو شهرين

وحول ما إذا كان يملك موعدًا انتخابيًا محددًا، ألقى الدبيبة الكرة في ملعب الاجتماعات المنعقدة في القاهرة، مؤكدًا أن وفدي مجلسي الدولة والنواب لو توصلا إلى قانون انتخابي «فيمكن للحكومة تنظيم الانتخابات في غضون شهر أو شهرين، فكل شيء جاهز والمدارس المختارة للترحيب بالناخبين موجودة شأنها شأن قوات الأمن التي تعتزم الإشراف على التصويت»، وفق قوله.

إذا فشل اجتماع القاهرة.. الدبيبة: سوف أطلب من الليبيين الخروج إلى الشارع

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في القاهرة رد الدبيبة، بأنه سوف يطلب من الليبيين الخروج إلى الشارع للاحتجاج والتظاهر للمطالبة بإجراء الانتخابات.

وبخصوص المقترح الداعي إلى تشكيل حكومة انتقالية أخرى دونه ودون فتحي باشاغا للخروج من المأزق الحالي، يعتقد الدبيبة أن المشكلة ليست في حكومته بل في مجلس الدولة والبرلمان، وأضاف: «حتى لو قمنا بتغيير الحكومة بأخرى وحتى لو تولاها باشاغا نفسه فلن يكون هناك قانون أو دستور انتخابي».