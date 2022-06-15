Atwasat

الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون وراءها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 09:02 مساء
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون وراءها
الدبيبة خلال مشاركته في حفل إطلاق منظومة إلكترونية تختص بمراقبة مخزون الأدوية وتحديد الاحتياج. (حكومتنا)
alwasat radio

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تعليقه على الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، أن التحقيقات الأولية أثبتت أن من تسبب فيها «مأجورين».

وكان الدبيبة يرد على سؤال لمجلة «جون أفريك» الفرنسية في مقابلة له، نشرت أمس الثلاثاء، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمنع العنف في العاصمة طرابلس بعد تدهور الوضع الأمني في الأسابيع الماضية عقب اشتباكات بين ميليشيات مسلحة.

مثيرو الشغب خلف اشتباكات طرابلس
ولفت الدبيبة إلى تشكيل لجنتين للتحقيق في أحداث الـ10 من يونيو الجاري، التي لم تسفر عن إصابات بين المواطنين الذين كانوا وقتها في إحدى الحدائق القريبة، كاشفًا أن النتائج المبكرة أكدت أن من سماهم «مثيري الشغب قد تم توجيههم للقيام بما قاموا به»، وإن كانت كتيبة «النواصي» تقف وراء إطلاق الرصاص، وأبرز أن التحقيقات لا تزال جارية، متهمًا أحد عناصر «النواصي» الذي لم يسمه بالدفع نحو الاشتباكات.

- قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
- عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط
- «ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء» 

واندلعت، مساء الجمعة الماضي، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة. وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة «النواصي»، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.

الدبيبة يتهم الجويلي بمحاولة الاستعراض وترهيب سكان طرابلس
وردًا على اتهام سابق له لرئيس الاستخبارات العسكرية المقال أسامة الجويلي بالانحياز إلى رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، قال الدبيبة إن الجويلي يحاول «الاستعراض وترهيب سكان طرابلس»، مستبعدًا أن يكون الجويلي يدفع لتفجير حرب رابعة، متعهدًا بالعمل على إيقافه في حال ما إذا حاول ذلك.

الدبيبة يعلق على اجتماعات المغرب
وعاد الدبيبة إلى المناقشات غير الرسمية التي انطلقت سابقًا في المغرب بين ممثلين لمجلس النواب وعدة جماعات مسلحة، معترضًا على المشاركة في أي محادثات مع جماعات مسلحة بصفته رئيسًا للحكومة.

وأعلن، الخميس الماضي، عقد اجتماعات في الرباط بين رئيس مجلس النواب وممثلين عن القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة من المنطقة الغربية مع مسؤولين في المغرب؛ لبحث الوضع الراهن في ظل عودة الانقسام الحكومي مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية وفق ما تنص عليها خارطة الطريق، وفرص التقدم بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني ...
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
ليبيا على صفيح الأمم المتحدة

ليبيا على صفيح الأمم المتحدة
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف ...
«الكهرباء»: دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة نهاية يونيو بقدرة 325 ميغاوات
«الكهرباء»: دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة نهاية يونيو بقدرة 325...
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال من عائلة واحدة
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال ...
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون وراءها
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»
بليحق: إجراءات خلال أيام لتوفير الميزانية «للحكومة الشرعية»...
المنفي يبحث مع الغويل والبرغوثي الوضع السياسي الراهن
المنفي يبحث مع الغويل والبرغوثي الوضع السياسي الراهن...
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن ......
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون يقفون وراءها
الدبيبة يكشف نتائج تحقيقات اشتباكات طرابلس الأخيرة: مأجورون ......
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال من عائلة واحدة
مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط