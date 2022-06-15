مركز سبها الطبي يستقبل 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال من عائلة واحدة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

استقبل مركز سبها الطبي، مساء اليوم الأربعاء، 18 حالة تسمم من بينهم 3 نساء حوامل وأطفال جميعهم من عائلة واحدة تعرضت لتسمم غذائي إثر شربهم لحليب «ماعز» مختلط بمادة «الكلور» ما تسبب في تسمم، على ما أفاد مصدر طبي «بوابة الوسط».

وقالت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «قارورة حليب سممت عائلة كاملة» في المدينة مكونة من 18 شخص من بينهم 3 نساء حوامل و15 طفلا تتراوح أعمارهم من السنة إلى 10 سنوات أصيبوا بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم حليب مختلط بمادة الكلور».

وأضافت أن المصابين وصلوا إلى مركز سبها الطبي بعد ظهر اليوم تظهر عليهم أعراض التسمم الغذائي بشكل واضح وبعد استفسار الطاقم الطبي المعالج من ذويهم «تبين أنهم تناولوا حليب قد يكون ملوثا».