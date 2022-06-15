«الكهرباء»: دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة نهاية يونيو بقدرة 325 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، ربط محول الرفع للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي، التي ستكون على الشبكة الكهربائية نهاية شهر يونيو الجاري بقدرة إنتاجية جديدة 325 ميغاوات.

وأضافت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الدخول بالوحدة الثانية سيكون بعد إجراء الاختبارات التشغيلية لتصل القدرة الإجمالية للمحطة الغازية 650 ميغاوات، التي ستسهم في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

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وفي السياق نفسه أجرى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية للمشروع، وذلك للاطلاع على المراحل النهائية لهذا المشروع تزامنًا مع ربط محول الرفع للوحدة.

وفيما تعاني أغلب المناطق أزمة الكهرباء، يتوقع المسؤولون بالشركة العامة أن يصل معدل استهلاك الكهرباء في ليبيا خلال الصيف إلى «9 آلاف ميغاوات»، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية المتاحة «7 آلاف ميغاوات».

وفي سياق البحث عن حلول أخرى، تخطط الشركة لدعم الشبكة الكهربائية بنحو 7600 ميغاوات تتوقع إنتاجها من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030، ضمن جهودها الرامية لإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مشروعات الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.

رئيس الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي (صفحة الشركة على فيسبوك)

رئيس الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي (صفحة الشركة على فيسبوك)

رئيس الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي (صفحة الشركة على فيسبوك)

محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي (صفحة الشركة على فيسبوك)

رئيس الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي (صفحة الشركة على فيسبوك)