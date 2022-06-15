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المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 07:51 مساء
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
جانب من لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هوريندل (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هوريندل، آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيا.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك» بأن اللقاء تطرق إلى التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

- اختتام مشاورات اليوم الثالث لجولة المسار الدستوري الأخيرة في القاهرة
- خلال لقائه سفيرة بريطانيا.. المنفي يطالب «النواب» و«الدولة» بتغليب مصلحة الوطن

وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة برعاية من البعثة الأممية من أجل إيجاد توافق في الآراء، بشأن الإطار الدستوري؛ «لنقل ليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن».

وانطلقت، الأحد، الماضي، الجولة الأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، حيث تأمل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أن يخرج وفدا المجلسين «بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية» لتلبية مطالب الليبيين الذين سجلوا للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي لاختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

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