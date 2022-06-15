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متطوعو «الهلال الأحمر» ببني وليد يستنكرون احتجاز اثنين من زملائهم في بنغازي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 15 يونيو 2022, 07:12 مساء
متطوعو «الهلال الأحمر» ببني وليد يستنكرون احتجاز اثنين من زملائهم في بنغازي
متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي أثناء الإعلان عن احتجاز زميليهم. 13 يونيو 2022. (فيديو)
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استنكر متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، اليوم الأربعاء، احتجاز اثنين من زملائهم من فرع مدينة بنغازي خلال أداء عملهما وواجبهما الإنساني دون وضع أي اعتبار لطبيعة عملهما الإنسانية من قبل الجهة المسؤولة.

وطالب متطوعو جمعية الهلال فرع بني وليد في بيان أصدروه بالخصوص الجهات الأمنية المختصة بضرورة الكشف عن الملابسات المسببة لاحتجاز زميليهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين في حجز حريتهما. مؤكدين على أن كافة حالات الاعتقال والاحتجاز «يجب أن تجري بناء على إجراءات قانونية وبما يكفل سيادة القانون».

احتجاز موظفين بالأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر في بنغازي
وقبل يومين، أعلن متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، في بيان، احتجاز الموظفين بالأمانة العامة للجمعية رجب العوامي وأحمد المقرحي المكلفين بحراسة مقر الأمانة للجمعية الكائن بمنطقة سيدي حسين دون مراعاة لاعتبارات عملهما الإنسانية أو الجهة العريقة التي ينتميان إليها.

ولم يوضح متطوعو جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي هوية الجهة المسؤولة عن احتجاز زميليهما، رغم دعوتهم النائب العام والأجهزة الأمنية المختصة إلى التحقيق والتدخل للكشف عن ملابسات احتجازهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، مساء أمس الثلاثاء، عبر صفحتها على «فيسبوك» بيانًا موجهًا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى كافة السلطات المعنية في ليبيا بالخصوص.

الاتحاد الدولي يدعو إلى حماية منتسبي جمعية الهلال الأحمر الليبية
وأعرب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في البيان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز موظفي جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي التي أكد أنها منظمة وطنية تعمل وفق الإطار القانوني وتنخرط كجهة مساندة للسلطات بالمجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد.

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه على حيادية جمعية الهلال الأحمر الليبي، مهيبًا بكافة السلطات المعنية حماية منتسبيها بموجب القوانين المحلية وتقديم يد العون لهم لممارسة عملهم الإنساني باستقلالية، لافتًا إلى أنه يجري «الخلط بينها وبين أي جهة سياسية أخرى » رغم التزام الجمعية «بموجب مبادئ الحركة الدولة للصليب الأحمر بالحياد بين جميع الأطراف وتقدم خدماتها للجميع دون تمييز ولا تنخرط في أي صراع سياسي أو عرقي أو طائفي».

وأعرب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن ثقته في استجابة السلطات الليبية الرشيدة وتقديم دعمها ومساندتها لجمعية الهلال الأحمر الليبي وموظفيها طالما جرى احترام القوانين المحلية، مؤكدًا دعمه واستمرار تعاونه مع الجمعية الليبية وتوسيع قاعدة عملها معها في تقديم الخدمات الإنسانية للجميع.

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