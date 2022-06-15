الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية العاملين بوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع وزير الداخلية اللواء خالد مازن على ضرورة دعم مديريات الأمن حتى تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة واللواء خالد مازن خُصِّص لمتابعة الأوضاع الأمنية، وسير العمل بوزارة الداخلية والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن معالجة أوضاع العاملين بها.

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وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللواء خالد مازن وضع الدبيبة خلال اللقاء في صورة الإجراءات المتعلقة بمطابقة بيانات العاملين بوزارة الداخلية مع وزارة المالية والتي جرى الانتهاء منها، وإمكانية تنفيذ القانون رقم (4) بشأن زيادة المرتبات.

وطلب الدبيبة الشهر الماضي من كافة الوزارات والجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ضرورة تسوية أوضاع موظفيها ومطابقة بياناتهم مع وزارة المالية لاستكمال عملية تنفيذ زيادات الرواتب التي وعد بها في تصريحات سابقة.