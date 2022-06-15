Atwasat

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 06:29 مساء
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
القائد الميداني بالقوت الخاصة محمود الورفلي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها قررت إيقاف الملاحقات الجارية بحق القائد الميداني بالقوات الخاصة «الصاعقة» التابعة للقيادة العامة الرائد محمود الورفلي، المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، وذلك بعدما تأكدت من وفاته.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أنها تأكدت من «مقتل محمود مصطفى بوسيف الورفلي القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، وأوقفت الملاحقات بحقه».

وقالت المحكمة في البيان إن الغرفة التمهيدية «اعتبرت أن وفاة الورفلي ثبُتت وقررت بوجوب إغلاق الملاحقات الجارية بحقه».

- القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
- مصدر أمني: تعرض الرائد محمود الورفلي لمحاولة اغتيال رميا بالرصاص نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات بنغازي
- عقوبات أوروبية على محمود الورفلي وموسى دياب

وتُوفي الرائد محمود الورفلي بأحد المستشفيات التي وصلها يوم 24 مارس 2021، متأثرًا بإصابته بالرصاص جراء إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدفوه عند مروره قرب جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي.

وقبل مقتله، فرض الاتحاد الأوروبي، في 21 سبتمبر 2020، عقوبات على الورفلي، لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما صدر بحقه مذكرة قبض من المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القانون. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت
ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت
«الرئاسي»: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية
«الرئاسي»: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود...
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية العاملين بوزارة الداخلية
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار
لجنة «5+5» تناقش في القاهرة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف......
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا
المنقوش تستعرض مع سفيرة بريطانيا التطورات السياسية في ليبيا...
متطوعو «الهلال الأحمر» ببني وليد يستنكرون احتجاز اثنين من زملائهم في بنغازي
متطوعو «الهلال الأحمر» ببني وليد يستنكرون احتجاز اثنين من ......
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات تسوية العاملين بوزارة الداخلية
الدبيبة يشدد على ضرورة دعم مديريات الأمن ويتابع إجراءات ......
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط