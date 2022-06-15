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«الرئاسي»: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 15 يونيو 2022, 05:19 مساء
«الرئاسي»: الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية
المجلس الرئاسي مجتمعا، 15 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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اعتبر المجلس الرئاسي أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية، هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا أهمية إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المجلس محمد المنفي، والعضوين بالمجلس، موسى الكوني وعبدالله اللافي، لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة، وفق بيان صادر عن المجلس.

واستعرض المجلس الرئاسي المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، «من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور نحو السلام الدائم في البلاد»، حسب البيان..

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إيفاد لجنة «5+5» والناظوري والحداد في مهمة رسمية إلى مصر
وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بإيفاد 12 عسكريًا من المنطقتين الشرقية والغربية إلى مصر، دون أن يوضح تفاصيل أخرى بشأن المهمة المرتقبة للوفد.

وفي 5 يونيو الجاري، بحث المنفي واللافي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار «حالة التهدئة» في البلاد، مع ضرورة استمرار جهود اللجنة للوصول للانتخابات.

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