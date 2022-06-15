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ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأربعاء 15 يونيو 2022, 04:51 مساء
ندوة علمية حول «التنمية الزراعية المستدامة» بجامعة سرت
الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
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نظمت كلية الزراعة بجامعة سرت، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان «التنمية الزراعية المستدامة» بالتعاون مع جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى لجهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى.

وحضر الندوة رئيس جامعة سرت والكاتب العام بالجامعة وعميد كلية الزراعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعمداء الكليات ومديرو الإدارات بالجامعة ومندوبون عن جهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى وأعضاء جهاز الشرطة الزراعية والمهتمون بالشأن الزراعي والحيواني.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية تقديم عدة عروض مرئية وإلقاء الكلمات التي تتحدث عن أهمية دراسة الجوانب الزراعية لما لها من أثر في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أهداف ومحاور الندوة العلمية
وأفادت اللجنة المنظمة للندوة «بوابة الوسط» بأن هذه الندوة تهدف إلى التعريف بأهمية استدامة الحياة على الأرض والقضاء على الفقر والجوع والمحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي.

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ويناقش الخبراء والباحثون المشاركون في الندوة عددًا من المحاور حول استراتيجية المياه والاستصلاح الزراعي والمحافظة على البيئة بالتوسع والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية ودور مكافحة الآفات الزراعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشارك في فعاليات الندوة التي أُقيمت بمدرج مصباح العروي عدد من الباحثين من كلية الزراعة بجامعة سرت والجامعات الليبية.

الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
الندوة العلمية حول التنمية الزراعية بجامعة سرت، الأربعاء 15 يونيو 20222. (الإنترنت)
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