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المنفي يبحث إعادة الحركة للمشروعات المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 04:02 مساء
المنفي يبحث إعادة الحركة للمشروعات المتعثرة
لقاء المنفي مع مساعد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، 15 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق طاهر طيب، مشاريع إعادة الإعمار، علاوة على بعض المشروعات المتعثرة.

وتطرق اللقاء، الذي عُقِد بمقر ديوان المجلس الرئاسي، إلى ضرورة تدوير عجلة حركة المشروعات في المناطق والمدن الليبية كافة، وإعادة الحركة للمشروعات المتعثرة، ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

- حكومة الوحدة: تنفيذ 732 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة»
- الحكومة تبحث استكمال الإجراءات التعاقدية لبدء تنفيذ مشروعات «عودة الحياة»

 وأطلقت حكومة الوحدة في 28 أغسطس الماضي، مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الماضية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وقال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في كلمة تلفزيونية، «خطة التنمية معطلة منذ عشر سنوات، وعدم اعتماد الميزانية عطّلها أربعة أشهر، وتحملنا مسؤوليتنا تجاه شعبنا في عودة تحريك المشروعات».

وفي نوفمبر، كشف المكتب الإعلامي للحكومة تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تتوزع بواقع 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.

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