Atwasat

بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا إلكترونيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 02:25 مساء
بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا إلكترونيا
النواب المشاركون في جلسة مجلس النواب لإقرار الميزانية في سرت، 15 يونيو 2022، (بليحق)
alwasat radio

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 أقر بإجماع 103 نواب.

وأوضح أن 98 عضوًا صوتوا داخل جلسة اليوم الأربعاء في مدينة سرت، بينما صوت خمسة أعضاء إلكترونيًا عبر التسجيل الصوتي، حسب تغريدته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأقر مجلس النواب بالإجماع الميزانية بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار.

وأحالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخُصِّص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خُصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخُصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية

«الرقابة على الأغذية»: رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية
شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021

شاهد في «اقتصاد بلس»: ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد للعام 2021
هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني
منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022

منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل...
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر

«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة

فوز طائرة المروج والأهلي بنغازي.. والسويحلي في الصدارة
توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو

توقيت واحد لإقامة مباريات الأسبوع التاسع للدوري الليبي الممتاز.. 27 يونيو
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة

«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي

كيليني ينتقل إلى الدوري الأميركي
شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين

شاهد في «اقتصاد بلس»: حالات التسمم الغذائي في ليبيا.. خطر محدق للمواطنين
«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بعد تعديلها
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي

النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة مدافعا عن حكومة باشاغا: لم تشكل في المنفى ولم تفرض على الليبيين (فيديو)
عقيلة مدافعا عن حكومة باشاغا: لم تشكل في المنفى ولم تفرض على ...
عقيلة صالح يوجه رسالة إلى أعضاء لجنة المسار الدستوري
عقيلة صالح يوجه رسالة إلى أعضاء لجنة المسار الدستوري
بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022
بـ 89.68 مليار دينار .. «النواب» يقر الميزانية العامة للعام 2022
بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا إلكترونيا
بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا إلكترونيا
ضبط مطلوب في جرائم سرقة منازل وشركة صينية ببنغازي
ضبط مطلوب في جرائم سرقة منازل وشركة صينية ببنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»
إعلان القائمة المبدئية لمرشحي «برلمان الشباب»...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
المنفي يبحث إعادة الحركة للمشروعات المتعثرة
المنفي يبحث إعادة الحركة للمشروعات المتعثرة...
النهر الصناعي: انخفاض الإمداد المائي بعد اعتداء جديد على المسار الشرقي (فيديو)
النهر الصناعي: انخفاض الإمداد المائي بعد اعتداء جديد على ......
معهد الأورام بمصراتة يعرض 5 مطالب عاجلة على أبوجناح
معهد الأورام بمصراتة يعرض 5 مطالب عاجلة على أبوجناح...
ضبط مطلوب في جرائم سرقة منازل وشركة صينية ببنغازي
ضبط مطلوب في جرائم سرقة منازل وشركة صينية ببنغازي...
بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا إلكترونيا
بليحق: إقرار الميزانية بموافقة 103 نواب منهم خمسة صوتوا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط