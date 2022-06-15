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عقيلة صالح يوجه رسالة إلى أعضاء لجنة المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 01:14 مساء
عقيلة صالح يوجه رسالة إلى أعضاء لجنة المسار الدستوري
عقيلة خلال جلسة مجلس النواب، 15 يونيو 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، المنعقدة في جولتها الأخيرة حاليًا بالقاهرة.

وقال عقيلة: «إن صياغة الدستور صارت فنًا عظيمًا، تحشد له جهود العلماء والخبراء وأهل الحكمة وبُعد النظر»، حسب كلمته في جلسة المجلس في مدينة سرت، اليوم الأربعاء.

وتابع: «صناعة الدساتير وتعديلها عمل وطني جامع وليس مرتعًا للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية».

وأكمل: «يجب أن تكون صياغة الدستور متينة وجميلة، وعباراته دالة وموجزة وقصيرة ولا تحتمل كثير من التفسير ولا تقود إلى الصراع».

واختتم: «اجعلوا الوطن واستقراره وكرامة أهله وجمع شتاته نصب أعينكم».

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