عقيلة صالح يوجه رسالة إلى أعضاء لجنة المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رسالة إلى النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، المنعقدة في جولتها الأخيرة حاليًا بالقاهرة.

وقال عقيلة: «إن صياغة الدستور صارت فنًا عظيمًا، تحشد له جهود العلماء والخبراء وأهل الحكمة وبُعد النظر»، حسب كلمته في جلسة المجلس في مدينة سرت، اليوم الأربعاء.

وتابع: «صناعة الدساتير وتعديلها عمل وطني جامع وليس مرتعًا للتجاوزات السياسية والمغانم الحزبية».

وأكمل: «يجب أن تكون صياغة الدستور متينة وجميلة، وعباراته دالة وموجزة وقصيرة ولا تحتمل كثير من التفسير ولا تقود إلى الصراع».

واختتم: «اجعلوا الوطن واستقراره وكرامة أهله وجمع شتاته نصب أعينكم».