عقيلة مدافعا عن حكومة باشاغا: لم تشكل في المنفى ولم تفرض على الليبيين (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، لم تُشكَّل في المنفي، أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا.

وأضاف عقيلة خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس النواب في سرت أن الحكومة شُكلت ومُنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، وطبقًا للإعلان الدستوري، وبناء على توافق ليبي - ليبي، وتابع: «لا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها».

واعتبر أن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ووصفها بأنها وحدها القادرة على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب: «حكومة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية والتي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب؛ بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروبًا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة».